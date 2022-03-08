ЕК предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. В документе отмечается, что это решение принято в связи с конфликтом на Украине. Подробности плана пока не раскрываются.

"Европейская комиссия предложила план, как сделать Евросоюз независимым от российских ископаемых видов топлива задолго до 2030 года, начиная с газа", — указано в документе.