ЕК предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года
Кроме того, ранее ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с конфликтом на Украине.
Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. В документе отмечается, что это решение принято в связи с конфликтом на Украине. Подробности плана пока не раскрываются.
"Европейская комиссия предложила план, как сделать Евросоюз независимым от российских ископаемых видов топлива задолго до 2030 года, начиная с газа", — указано в документе.
Ранее Лайф сообщал, что ЕК представила план по снижению зависимости от российского газа на 67% до конца 2022 года. Документ, в частности, предусматривает диверсификацию поставок сырья, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, а также замену топлива в системах обогрева и генерации.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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