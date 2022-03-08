Министр экономики ФРГ Хабек ответил на вопрос о возможном запрете на импорт нефти из РФ

США заверили, что не будут требовать от Германии запрета на импорт российской нефти. Об этом журналистам сообщил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Он пояснил, что в ходе его рабочего визита в США американские коллеги дали ясно понять, что они "находятся в другой ситуации", в отличие от Европы.

"США являются страной — экспортёром нефти: российский импорт составляет 7,5%. Германия — это страна, импортирующая нефть. Российский импорт составляет 35%. Они [американцы] сказали мне во время переговоров, что не будут ни призывать, ни требовать того, чтобы Германия делала то же самое (отказывалась от импорта российской нефти. — Прим. Лайфа)", — сказал Хабек на пресс-конференции.