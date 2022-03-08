Министр экономики ФРГ Хабек ответил на вопрос о возможном запрете на импорт нефти из РФ
Ранее стало известно, что США планируют одобрить соответствующее требование. В Белом доме подтвердили, что Джо Байден выступит с заявлением уже сегодня, 8 марта.
США заверили, что не будут требовать от Германии запрета на импорт российской нефти. Об этом журналистам сообщил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
Он пояснил, что в ходе его рабочего визита в США американские коллеги дали ясно понять, что они "находятся в другой ситуации", в отличие от Европы.
"США являются страной — экспортёром нефти: российский импорт составляет 7,5%. Германия — это страна, импортирующая нефть. Российский импорт составляет 35%. Они [американцы] сказали мне во время переговоров, что не будут ни призывать, ни требовать того, чтобы Германия делала то же самое (отказывалась от импорта российской нефти. — Прим. Лайфа)", — сказал Хабек на пресс-конференции.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. Кроме того, Белый дом подтвердил, что американский лидер Джо Байден 8 марта объявит о новых санкциях в отношении РФ. По данным агентства Bloomberg, именно он, в частности, должен наложить запрет на импорт российских нефти и газа.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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