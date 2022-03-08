Совет CERN приостановил членство России в организации в статусе наблюдателя
23 страны – члена организации "самым решительным образом осудили" специальную военную операцию на Украине, которую назвали вторжением и незаконным применением войск.
Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) приостановила членство России в статусе наблюдателя из-за ситуации на Украине. Решение об этом принял совет во время чрезвычайной сессии, сообщается в пресс-релизе.
"Статус наблюдателя Российской Федерации приостановлен до дальнейшего уведомления. CERN не будет вступать в новое сотрудничество с Российской Федерацией и её учреждениями до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.
В пресс-релизе отметили, что ситуация будет тщательно отслеживаться и совет готов принять любые дальнейшие меры. Также руководство CERN будет соблюдать все применимые международные санкции. 23 страны – члена организации "самым решительным образом осудили" специальную военную операцию России на Украине, которую назвали вторжением и незаконным применением войск.
Напомним, об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho и компания-владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.