Совет CERN приостановил членство России в организации в статусе наблюдателя

23 страны – члена организации "самым решительным образом осудили" специальную военную операцию на Украине, которую назвали вторжением и незаконным применением войск.

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) приостановила членство России в статусе наблюдателя из-за ситуации на Украине. Решение об этом принял совет во время чрезвычайной сессии, сообщается в пресс-релизе.

"Статус наблюдателя Российской Федерации приостановлен до дальнейшего уведомления. CERN не будет вступать в новое сотрудничество с Российской Федерацией и её учреждениями до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отметили, что ситуация будет тщательно отслеживаться и совет готов принять любые дальнейшие меры. Также руководство CERN будет соблюдать все применимые международные санкции. 23 страны – члена организации "самым решительным образом осудили" специальную военную операцию России на Украине, которую назвали вторжением и незаконным применением войск.