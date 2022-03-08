Премьер Нидерландов Рютте призвал граждан перестать оскорблять россиян

"Мы не конфликтуем с русскими, и уж точно не с русскими в Нидерландах. Мы получаем всё больше сообщений о словесных оскорблениях, а иногда и хуже, в адрес россиян, российских учреждений или компаний в Нидерландах, и я их решительно отвергаю. Прошу всех соотечественников немедленно прекратить это делать", — приводит слова главы голландского правительства Нидерландская телерадиовещательная корпорация.