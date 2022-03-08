Премьер Нидерландов Рютте призвал граждан перестать оскорблять россиян
Накануне в адрес жителей нашей страны поступали угрозы физической расправы в связи с проведением Россией военной "Операции Z" на Украине.
Голландские власти осуждают действия РФ на Украине, однако просят прекратить оскорбления в адрес россиян. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Мы не конфликтуем с русскими, и уж точно не с русскими в Нидерландах. Мы получаем всё больше сообщений о словесных оскорблениях, а иногда и хуже, в адрес россиян, российских учреждений или компаний в Нидерландах, и я их решительно отвергаю. Прошу всех соотечественников немедленно прекратить это делать", — приводит слова главы голландского правительства Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Накануне в Посольстве РФ в Нидерландах сообщали о том, что на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине в адрес соотечественников поступают угрозы физической расправы и требования с призывами покинуть страну. В диппредставительстве в связи с такими случаями рекомендовали обращаться в голландские правоохранительные органы, а также незамедлительно проинформировать консульский отдел Посольства России в Нидерландах.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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