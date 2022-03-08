Си Цзиньпин призвал Шольца и Макрона поддерживать мирные переговоры России и Украины
Необходимо призвать к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить масштабный гуманитарный кризис, подчеркнул председатель КНР. Приоритетом является недопущение эскалации.
Нужно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной, а также поощрять обе стороны сохранять динамику диалогов. Такое заявление сделал председатель Китая Си Цзиньпин во время видеоконференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба МИД КНР, одна из тем переговоров была посвящена ситуации на Украине.
"Нам необходимо совместно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной и поощрять обе стороны сохранять динамику переговоров, преодолевать трудности, продолжать переговоры и добиваться мирных результатов", — сказал он.
Си Цзиньпин отметил, что необходимо призвать к максимальной сдержанности. Таким образом, считает он, получится предотвратить масштабный гуманитарный кризис. Свою помощь Китай готов предложить Украине, осуществляя на её территорию дополнительные поставки гумпомощи.
Председатель КНР также подчеркнул, что власти Поднебесной считают необходимым уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, соблюдать основные цели и принципы Устава Североатлантического альянса, с серьёзностью относиться к закономерным озабоченностям в сфере безопасности всех стран, а также поддерживать все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса.
"Приоритет состоит в том, чтобы избежать эскалации или даже выхода [ситуации] из-под контроля. Китай <...> готов поддерживать связь и координацию с Францией, Германией и ЕС, а также играть активную роль в международном сообществе в соответствии с потребностями всех заинтересованных сторон", — подчеркнул Си Цзиньпин.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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