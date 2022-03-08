Си Цзиньпин призвал Шольца и Макрона поддерживать мирные переговоры России и Украины

Нужно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной, а также поощрять обе стороны сохранять динамику диалогов. Такое заявление сделал председатель Китая Си Цзиньпин во время видеоконференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба МИД КНР, одна из тем переговоров была посвящена ситуации на Украине.

"Нам необходимо совместно поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной и поощрять обе стороны сохранять динамику переговоров, преодолевать трудности, продолжать переговоры и добиваться мирных результатов", — сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо призвать к максимальной сдержанности. Таким образом, считает он, получится предотвратить масштабный гуманитарный кризис. Свою помощь Китай готов предложить Украине, осуществляя на её территорию дополнительные поставки гумпомощи.

Председатель КНР также подчеркнул, что власти Поднебесной считают необходимым уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, соблюдать основные цели и принципы Устава Североатлантического альянса, с серьёзностью относиться к закономерным озабоченностям в сфере безопасности всех стран, а также поддерживать все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса.