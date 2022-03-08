ЕК представила план по снижению зависимости от российского газа на 67% до конца года

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС план, реализация которого может на 67% снизить зависимость европейских государств от российского газа до конца текущего года. В документе отмечается, что цены на энергоносители в Европе на данный момент стали "острой, усугубляющейся проблемой".

"План включает серию мер по ответу на рост цен на энергию в Европе и по заполнению газохранилищ к следующей зиме. План предусматривает диверсификацию газовых поставок, ускорение перехода на возобновляемые виды газа, замену газа в системах обогрева и генерации энергии. Все эти меры позволят сократить спрос на российский газ на две трети (67%) до конца этого года", — говорится в документе.