ЕК представила план по снижению зависимости от российского газа на 67% до конца года
Документ, в частности, предусматривает диверсификацию поставок сырья, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, а также замену топлива в системах обогрева и генерации.
Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС план, реализация которого может на 67% снизить зависимость европейских государств от российского газа до конца текущего года. В документе отмечается, что цены на энергоносители в Европе на данный момент стали "острой, усугубляющейся проблемой".
"План включает серию мер по ответу на рост цен на энергию в Европе и по заполнению газохранилищ к следующей зиме. План предусматривает диверсификацию газовых поставок, ускорение перехода на возобновляемые виды газа, замену газа в системах обогрева и генерации энергии. Все эти меры позволят сократить спрос на российский газ на две трети (67%) до конца этого года", — говорится в документе.
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон признал невозможность отказаться от нефти и газа из России в одночасье. Политик также отметил, что все государства по-разному зависят от поставок углеводородов. Он призвал партнёров вместе думать над поиском альтернатив.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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