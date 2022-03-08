Военнопленные ВСУ рассказали, как устанавливали "Грады" в жилых районах Донбасса

По словам военнослужащих, встретив колонну российских танков, они вступили с солдатами в переговоры и приняли решение сдаться. Затем передали ВС РФ машины с вооружением.

Украинские военные после попадания в плен к ВС РФ рассказали, что намеренно расположили установки "Град" у жилых домов на территории ДНР и ЛНР и таким образом прикрывались мирными жителями как щитом.

"Пришёл в армию затем, чтобы зарабатывать деньги, но не воевать. Потому что наши президенты Зеленский и Порошенко разрушили Украину до конца. Я пошёл в армию, чтобы хоть какую-то копейку заработать домой", — сообщил в интервью РИА "Новости" старший сержант ВСУ Владимир Йовенко.

По его словам, 18 февраля командир батареи приказал ему зарядить БМ-21 "Град" полным боекомплектом. Через три дня военные получили приказ выдвинуться из Чугуева.

"Мы приехали в город Дергачи [пригород Харькова], выставили машины в десяти метрах от домов", — рассказал военнослужащий.

Водитель-заряжающий из той же части Алишер Кайдаров добавил, что военные расположили машины за жилыми домами, спрятавшись за техникой. 24 февраля около села Русские Тишки солдаты встретили колонну российских танков. Украинские военные решили сдаться, вступили в переговоры и передали машины со всем вооружением. Своё решение солдаты объяснили тем, что им не хочется кровопролития и убийства.

"Мы сказали, что воевать не собираемся с братским народом России", — добавил Йовенко.

Он также обратился к побратимам, военнослужащим украинской армии с призывом сдать оружие, добавив, что "она никому не нужна, эта война".