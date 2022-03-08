В ЛНР заявили об обстреле Нижнего Лозового украинскими войсками

Отмечается, что по населённому пункту было выпущено 20 снарядов из "Града". Инцидент произошёл в 18:08 по московскому времени.

Украинские войска обстреляли Нижнее Лозовое в Донбассе, выпустив 20 снарядов из "Града". Об этом заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки.

"Со стороны вооружённых формирований Украины в 18:08 зафиксирован обстрел. С направления населённый пункт Мироновский в район населённого пункта Нижнее Лозовое: РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.