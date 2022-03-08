В ЛНР заявили об обстреле Нижнего Лозового украинскими войсками
Отмечается, что по населённому пункту было выпущено 20 снарядов из "Града". Инцидент произошёл в 18:08 по московскому времени.
Украинские войска обстреляли Нижнее Лозовое в Донбассе, выпустив 20 снарядов из "Града". Об этом заявило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки.
"Со стороны вооружённых формирований Украины в 18:08 зафиксирован обстрел. С направления населённый пункт Мироновский в район населённого пункта Нижнее Лозовое: РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что украинские силовики обстреляли Горловку в ДНР. Они выпустили в 14:10 четыре снаряда калибра 122 миллиметра. В результате посёлки шахты имени В.И. Ленина, Победа и Нижний Хутор остались без электроэнергии.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency