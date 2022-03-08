Кардиолог Конев рассказал, в чём может заключаться причина проблем с сердцем у детей

Проблемы с сердцем у детей наблюдаются, как правило, из-за генетических отклонений, в том числе связанных с поздним зачатием первого ребёнка. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев.

"К сожалению, этот процесс у нас постепенно нарастает. Да и не только у нас, во всём мире. Поздние роды, дети, рождённые в позднее время. Чем старше человек, тем больше он подвержен генетическим мутациям", — отметил врач.

Специалист пояснил: чем позже зачат ребёнок, тем выше вероятность появления у него проблем с сердцем. Он подчеркнул, что после 30 лет женщина считается поздней первородящей.