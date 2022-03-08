НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 16:32

Кардиолог Конев рассказал, в чём может заключаться причина проблем с сердцем у детей

Врач отметил, что на появление таких недугов влияет возраст родителя, в который ребёнок был рождён, так как чем старше человек, тем больше он подвержен мутациям.

Проблемы с сердцем у детей наблюдаются, как правило, из-за генетических отклонений, в том числе связанных с поздним зачатием первого ребёнка. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев.

"К сожалению, этот процесс у нас постепенно нарастает. Да и не только у нас, во всём мире. Поздние роды, дети, рождённые в позднее время. Чем старше человек, тем больше он подвержен генетическим мутациям", — отметил врач.

Специалист пояснил: чем позже зачат ребёнок, тем выше вероятность появления у него проблем с сердцем. Он подчеркнул, что после 30 лет женщина считается поздней первородящей.

Кардиолог Погосова назвала признаки инфаркта, при которых срочно необходима скорая

Кардиолог Погосова назвала признаки инфаркта, при которых срочно необходима скорая

Ранее кардиолог Серебрянский перечислил вредные для сердца продукты. Специалист также порекомендовал вести здоровый образ жизни, придерживаться правильного рациона, активно двигаться и делать зарядку.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1