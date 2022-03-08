Кардиолог Конев рассказал, в чём может заключаться причина проблем с сердцем у детей
Врач отметил, что на появление таких недугов влияет возраст родителя, в который ребёнок был рождён, так как чем старше человек, тем больше он подвержен мутациям.
Проблемы с сердцем у детей наблюдаются, как правило, из-за генетических отклонений, в том числе связанных с поздним зачатием первого ребёнка. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев.
"К сожалению, этот процесс у нас постепенно нарастает. Да и не только у нас, во всём мире. Поздние роды, дети, рождённые в позднее время. Чем старше человек, тем больше он подвержен генетическим мутациям", — отметил врач.
Специалист пояснил: чем позже зачат ребёнок, тем выше вероятность появления у него проблем с сердцем. Он подчеркнул, что после 30 лет женщина считается поздней первородящей.
Ранее кардиолог Серебрянский перечислил вредные для сердца продукты. Специалист также порекомендовал вести здоровый образ жизни, придерживаться правильного рациона, активно двигаться и делать зарядку.
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