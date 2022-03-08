В США призвали Байдена создать ограниченную бесполётную зону над Украиной
Авторы инициативы стремятся к развёртыванию летательных аппаратов для предотвращения и сдерживания российских бомбардировок, которые "приводят к массовой гибели украинцев".
Бывшие сотрудники Госдепартамента США и Пентагона высокого ранга призвали американского лидера Джо Байдена создать "ограниченную бесполётную зону над Украиной". Об этом сообщает газета Politico, опубликовавшая выдержки из соответствующего письма.
"Призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполётную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими должностными лицами в четверг", — говорится в письме.
Также в документе добавили, что лидеры Североатлантического альянса должны донести до российских должностных лиц данные об отсутствии стремления к прямой конфронтации с Россией. При этом они должны дать ясно понять, что "не потерпят нападения РФ на районы проживания гражданского населения".
Авторы письма стремятся к развёртыванию летательных аппаратов США и НАТО для предотвращения и сдерживания российских бомбардировок, которые "приводят к массовой гибели украинцев".
Письмо подписали 27 бывших членов администрации Соединённых Штатов. Среди них есть бывший главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе отставной генерал Филип Бридлав, экс-заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Эвелин Фаркас, экс-координатор Госдепартамента по санкциям Дэниел Фрид, бывшие американские послы в Киеве Джон Хёрбст и Уильям Тейлор, экс-посол США в России Александр Вершбоу и экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Как писал Лайф ранее, Зеленский попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты. Столтенберг объявил об отказе НАТО вводить бесполётную зону над Незалежной, после чего президент Украины усомнился в способности альянса кого-то защитить. Американские политики также выступили против этой инициативы, поскольку это грозит эскалацией конфликта.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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