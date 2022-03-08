В США призвали Байдена создать ограниченную бесполётную зону над Украиной

Авторы инициативы стремятся к развёртыванию летательных аппаратов для предотвращения и сдерживания российских бомбардировок, которые "приводят к массовой гибели украинцев".

Бывшие сотрудники Госдепартамента США и Пентагона высокого ранга призвали американского лидера Джо Байдена создать "ограниченную бесполётную зону над Украиной". Об этом сообщает газета Politico, опубликовавшая выдержки из соответствующего письма.

"Призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполётную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими должностными лицами в четверг", — говорится в письме.

Также в документе добавили, что лидеры Североатлантического альянса должны донести до российских должностных лиц данные об отсутствии стремления к прямой конфронтации с Россией. При этом они должны дать ясно понять, что "не потерпят нападения РФ на районы проживания гражданского населения".

Авторы письма стремятся к развёртыванию летательных аппаратов США и НАТО для предотвращения и сдерживания российских бомбардировок, которые "приводят к массовой гибели украинцев".