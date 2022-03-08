В МИД РФ назвали отказ от "Северного потока – 2" причиной высоких цен на газ в Европе

Стремительный рост цен на газ в Европе стал последствием отказа от российского трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Своевременный ввод в эксплуатацию этого газопровода отвечал бы интересам как России, так и Европы. Вместе с тем он стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами", — цитирует РИА "Новости" Биричевского.

По словам дипломата, последствия отказа от "Северного потока – 2" уже отразились на стоимости топлива на рынке Европы.