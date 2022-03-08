В МИД РФ назвали отказ от "Северного потока – 2" причиной высоких цен на газ в Европе
Москве жаль, что газопровод стал "заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами", отметил представитель внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский.
Стремительный рост цен на газ в Европе стал последствием отказа от российского трубопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Своевременный ввод в эксплуатацию этого газопровода отвечал бы интересам как России, так и Европы. Вместе с тем он стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами", — цитирует РИА "Новости" Биричевского.
По словам дипломата, последствия отказа от "Северного потока – 2" уже отразились на стоимости топлива на рынке Европы.
Ранее Лайф сообщал, что цена газа в Европе вновь поднялась выше $3200 за тысячу кубометров. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3277,5 доллара за тысячу кубометров, или 290 евро за МВт·ч. В целом стоимость газа с начала торгов растёт на 27,6%. А 7 марта цена газа в Европе выросла на 79%, впервые достигнув отметки почти $3900 за тысячу кубометров.