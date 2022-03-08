Еврокомиссия планирует присоединить Украину к энергосети Евросоюза в ближайшее время

Об этом сообщили на прошедшей в Брюсселе встрече, которая была посвящена плану ЕК по отказу от российских энергоресурсов к 2030 году.

Еврокомиссия (ЕК) намерена присоединить Украину к энергосети Евросоюза в кратчайшие сроки. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе.

"Еврокомиссия сделает всё, чтобы в кратчайшие сроки присоединить Украину к энергосистеме ЕС, чтобы свет в этой стране продолжал гореть", — сказала она.

Прошедшая встреча была посвящена плану ЕК по отказу от российских энергоресурсов к 2030 году.