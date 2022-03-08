Еврокомиссия планирует присоединить Украину к энергосети Евросоюза в ближайшее время
Об этом сообщили на прошедшей в Брюсселе встрече, которая была посвящена плану ЕК по отказу от российских энергоресурсов к 2030 году.
Еврокомиссия (ЕК) намерена присоединить Украину к энергосети Евросоюза в кратчайшие сроки. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Брюсселе.
"Еврокомиссия сделает всё, чтобы в кратчайшие сроки присоединить Украину к энергосистеме ЕС, чтобы свет в этой стране продолжал гореть", — сказала она.
Прошедшая встреча была посвящена плану ЕК по отказу от российских энергоресурсов к 2030 году.
Ранее ЕК представила план по снижению зависимости от российского газа на 67% до конца года. Документ, в частности, предусматривает диверсификацию поставок сырья, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, а также замену топлива в системах обогрева и генерации.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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