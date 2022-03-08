ВСУ разграбили все магазины в Талаковке на Украине

При отступлении военнослужащие обстреляли посёлок минами, что привело к серьёзным разрушениям.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) разграбили все магазины в посёлке Талаковка и ушли в Мариуполь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

При отступлении украинские военные обстреляли посёлок минами, что привело к серьёзным разрушениям. По данным корреспондента издания, ушедшие из Талаковки военные находились там много лет и отлично были знакомы с местными жителями.