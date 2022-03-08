ВСУ разграбили все магазины в Талаковке на Украине
При отступлении военнослужащие обстреляли посёлок минами, что привело к серьёзным разрушениям.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) разграбили все магазины в посёлке Талаковка и ушли в Мариуполь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
При отступлении украинские военные обстреляли посёлок минами, что привело к серьёзным разрушениям. По данным корреспондента издания, ушедшие из Талаковки военные находились там много лет и отлично были знакомы с местными жителями.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что неконтролируемые Киевом вооружённые силы используют людей как живой щит. Кроме того, глава делегации России на переговорах с Незалежной выразил надежду на то, что по вопросам присоединения Крыма и признания ДНР и ЛНР мы "рано или поздно найдём решение".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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