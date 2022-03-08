Великобритания и Польша продолжат поставлять "оборонительную помощь" Украине
При необходимости Соединённое Королевство готово увеличить оказываемую Незалежной поддержку для защиты её территорий.
Лондон и Варшава условились продолжить совместную работу по доставке "оборонительной помощи" Киеву. Об этом сообщается в распространённом заявлении канцелярии британского премьера Бориса Джонсона.
"Лидеры условились продолжать совместную работу Великобритании и Польши по обеспечению доставки оборонительной помощи на Украину", — говорится в сообщении, опубликованном после встречи премьера Британии с главой правительства Польши Матеушем Моравецким.
По словам Джонсона, при необходимости Соединённое Королевство готово увеличить оказываемую Украине поддержку для обороны её территории.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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