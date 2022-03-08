НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 15:31

Английская премьер-лига объявила о прекращении показа трансляций в России

Со следующего сезона турнир должен был транслироваться на телеканалах холдинга "Матч".

Английская премьер-лига объявила о прекращении трансляций на территории России. Заявление опубликовано на сайте турнира.

"Премьер-лига и её клубы сегодня единогласно согласились приостановить наше соглашение с российским партнёром по вещанию Rambler (Okko Sport) с немедленным вступлением в силу и пожертвовать один миллион фунтов стерлингов на поддержку народа Украины", — говорится в сообщении.

Английская премьер-лига может разорвать контракт на показ матчей в России

Английская премьер-лига может разорвать контракт на показ матчей в России

Добавим, что в этом сезоне чемпионат Англии показывали на сервисе Okko Sport, а начиная со следующего года турнир должен был перейти на каналы холдинга "Матч".

Обложка ©

Getty Images/Stu Forster

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1