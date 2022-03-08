Английская премьер-лига объявила о прекращении показа трансляций в России

Английская премьер-лига объявила о прекращении трансляций на территории России. Заявление опубликовано на сайте турнира.

"Премьер-лига и её клубы сегодня единогласно согласились приостановить наше соглашение с российским партнёром по вещанию Rambler (Okko Sport) с немедленным вступлением в силу и пожертвовать один миллион фунтов стерлингов на поддержку народа Украины", — говорится в сообщении.