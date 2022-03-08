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8 марта, 15:40

Минфин ФРГ: Правительство Германии работает над расширением санкций против России

Рестрикции могут включать в себя ограничения на использование криптовалют, а также меры в отношении граждан Белоруссии, поддерживающих "Операцию Z".

Правительство ФРГ работает над расширением санкций против России, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

"Федеральное правительство работает над расширением санкций. Я исхожу из следующего санкционного пакета, который будет охватывать — помимо России — граждан Белоруссии, поддерживающих войну, и исключит попытки обхода финансовых санкций посредством использования криптовалют", — сказал он.

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Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек ответил на вопрос о возможном запрете на импорт нефти из РФ. Уже известно, что США также планируют одобрить соответствующее требование. В Белом доме подтвердили, что Джо Байден выступит с заявлением уже сегодня, 8 марта.

Напомним, в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении РФ стала российская военная "Операция Z" на Украине, президент Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Getty Images / picture alliance / photothek

Ирина Мусина

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