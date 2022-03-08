Минфин ФРГ: Правительство Германии работает над расширением санкций против России

Рестрикции могут включать в себя ограничения на использование криптовалют, а также меры в отношении граждан Белоруссии, поддерживающих "Операцию Z".

Правительство ФРГ работает над расширением санкций против России, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер.