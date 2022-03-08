Минфин ФРГ: Правительство Германии работает над расширением санкций против России

Правительство ФРГ работает над расширением санкций против России, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

"Федеральное правительство работает над расширением санкций. Я исхожу из следующего санкционного пакета, который будет охватывать — помимо России — граждан Белоруссии, поддерживающих войну, и исключит попытки обхода финансовых санкций посредством использования криптовалют", — сказал он.