Правящая партия Украины предложила США и Турции роль гарантов безопасности

Такая идея вызвана тем, что Киев не принимают в НАТО. Кроме того, политическая организация выступила с мыслью "юридически признать" Россией украинскую государственность.

Правящая партия Украины "Слуга народа" предложила заключить договор о гарантиях безопасности страны с участием США, Турции и государств-соседей на период, пока Киев не принимают в НАТО. Об этом говорится в заявлении политической организации.

"Мы должны говорить про конкретные вещи. Про конкретный договор, который может гарантировать полную защиту в то время, пока НАТО не готово нас принять. Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума — предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств – гарантов безопасности Украины", — сообщается в телеграм-канале Верховной рады.

Отмечается, что такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, страны – соседи Украины. Кроме того, партия выступила с идеей "юридически признать" украинскую государственность Россией.