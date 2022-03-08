Правящая партия Украины предложила США и Турции роль гарантов безопасности
Такая идея вызвана тем, что Киев не принимают в НАТО. Кроме того, политическая организация выступила с мыслью "юридически признать" Россией украинскую государственность.
Правящая партия Украины "Слуга народа" предложила заключить договор о гарантиях безопасности страны с участием США, Турции и государств-соседей на период, пока Киев не принимают в НАТО. Об этом говорится в заявлении политической организации.
"Мы должны говорить про конкретные вещи. Про конкретный договор, который может гарантировать полную защиту в то время, пока НАТО не готово нас принять. Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума — предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств – гарантов безопасности Украины", — сообщается в телеграм-канале Верховной рады.
Отмечается, что такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, страны – соседи Украины. Кроме того, партия выступила с идеей "юридически признать" украинскую государственность Россией.
"Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признаёт украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству", — подчёркивается в заявлении.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Андрей Ратмиров