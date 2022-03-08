В ЕК заявили, что жители ЕС для противодействия РФ могут понизить температуру в домах

Замглавы ведомства Франс Тиммерманс, представляя план по отказу от ресурсов нашей страны, отметил, что таким образом граждане покажут свою силу перед Россией.

Европейцы могут понизить температуру в своих квартирах, чтобы сделать Европейский союз более энергоустойчивым перед лицом России. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе, представляя план ведомства по отказу от ресурсов РФ.

"Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете, определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию. Понизив температуру в вашем доме, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и сделать нас сильнее в отношении России", — отметил Тиммерманс.