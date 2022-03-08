В ЕК заявили, что жители ЕС для противодействия РФ могут понизить температуру в домах
Замглавы ведомства Франс Тиммерманс, представляя план по отказу от ресурсов нашей страны, отметил, что таким образом граждане покажут свою силу перед Россией.
Европейцы могут понизить температуру в своих квартирах, чтобы сделать Европейский союз более энергоустойчивым перед лицом России. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе, представляя план ведомства по отказу от ресурсов РФ.
"Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете, определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию. Понизив температуру в вашем доме, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и сделать нас сильнее в отношении России", — отметил Тиммерманс.
Ранее ЕК предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Ведомство также обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с конфликтом на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.