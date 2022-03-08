Терапевт Маханькова объяснила, почему молоко и мясо опасны при коронавирусе

В Совете Федерации РФ и в МФТИ уже усомнились в эффективности защиты от CoViD-19 с помощью употребления специального молока с антителами, которое разработали узбекские учёные. Врач-терапевт Галина Маханькова рассказала, какие продукты не стоит есть людям, заболевшим коронавирусом.

"Болезнь сильно ослабляет организм, поэтому, чтобы не навредить ему окончательно, откажитесь от жареной картошки, мяса, солёной рыбы. Такие продукты нарушают водно-солевой баланс в организме, а большое количество жиров приводит к дополнительной нагрузке на жизненно важные органы — печень и поджелудочную", — пояснила она в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист добавила, что иногда во время болезни хочется чего-то "запрещённого", но особый урон могут нанести газировка и спиртное, которое только усугубит течение заболевания на фоне принятия выписанных медикаментов. Кроме того, "часть алкоголя выводится из организма через лёгкие, что делает их ещё более уязвимыми", предупредила Маханькова.

Врач добавила, что также полезно употребление овощей, но не консервированных. В них содержится много соли и уксуса, которые могут спровоцировать в организме совершенно неожиданные реакции.

Чтобы избежать осложнений после ковида, терапевт не рекомендует злоупотреблять молоком, квашеной капустой, выпечкой, сладким и продуктами, содержащими глютен. Чтобы ускорить процесс восстановления, Маханькова порекомендовала пить побольше воды и принимать витамин D.