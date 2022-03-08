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8 марта, 16:13
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Трамп задал единственный вопрос американцам после рекордного роста цен на бензин в США

Ранее стоимость топлива обновила исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Показатели взлетели вверх на фоне сообщений о возможном запрете Вашингтона на импорт российской нефти.

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в стране. Так, он поинтересовался у сограждан, не соскучились ли они ещё по нему.

"Экстренные новости: высочайшие цены на бензин в истории! Вы уже по мне соскучились?" — поинтересовался экс-лидер США у жителей страны.

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Ранее Лайф сообщал, что цена на бензин в США обновила исторический максимум, достигнув 4,17 доллара за галлон. Стоимость топлива взлетела вверх на фоне сообщений о возможном запрете на импорт российской нефти, который Джо Байден собирается объявить сегодня. Предыдущий антирекорд был установлен в 2008 году.

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Facebook / Donald J. Trump

Наталья Исакова

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