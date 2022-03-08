Трамп задал единственный вопрос американцам после рекордного роста цен на бензин в США

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в стране. Так, он поинтересовался у сограждан, не соскучились ли они ещё по нему.

"Экстренные новости: высочайшие цены на бензин в истории! Вы уже по мне соскучились?" — поинтересовался экс-лидер США у жителей страны.