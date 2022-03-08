Глава МИД Австрии призвал не создавать ложных ожиданий по вступлению Украины в ЕС

"Эмоционально я понимаю позицию наших друзей в Киеве на 100%. Но мы должны быть осторожными, чтобы не создать ожиданий, которые мы не сможем выполнить позже. И мы должны быть реалистичными, что это ничего бы не изменило в том, что касается ужасных военных атак России на земле, это не изменило бы ничего в катастрофе, через которую проходит Украина", — отметил Шалленберг.