Глава МИД Австрии призвал не создавать ложных ожиданий по вступлению Украины в ЕС

Шалленберг отметил, что понимает позицию Киева. Однако, по его мнению, стоит быть реалистичными, поэтому вступление Незалежной в организацию не изменит текущую ситуацию в стране.

Евросоюз должен быть острожным и не создавать ожиданий, которые не сможет выполнить. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя стремление Украины войти в организацию.

"Эмоционально я понимаю позицию наших друзей в Киеве на 100%. Но мы должны быть осторожными, чтобы не создать ожиданий, которые мы не сможем выполнить позже. И мы должны быть реалистичными, что это ничего бы не изменило в том, что касается ужасных военных атак России на земле, это не изменило бы ничего в катастрофе, через которую проходит Украина", — отметил Шалленберг.