Глава МИД Австрии призвал не создавать ложных ожиданий по вступлению Украины в ЕС
Шалленберг отметил, что понимает позицию Киева. Однако, по его мнению, стоит быть реалистичными, поэтому вступление Незалежной в организацию не изменит текущую ситуацию в стране.
Евросоюз должен быть острожным и не создавать ожиданий, которые не сможет выполнить. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, комментируя стремление Украины войти в организацию.
"Эмоционально я понимаю позицию наших друзей в Киеве на 100%. Но мы должны быть осторожными, чтобы не создать ожиданий, которые мы не сможем выполнить позже. И мы должны быть реалистичными, что это ничего бы не изменило в том, что касается ужасных военных атак России на земле, это не изменило бы ничего в катастрофе, через которую проходит Украина", — отметил Шалленберг.
Ранее политолог Кошкин объяснил, почему Зеленский охладел к идее вступления Украины в НАТО. Эксперт отметил, что риторика лидера Незалежной почти не отличается от позиции его предшественника Петра Порошенко. Они оба, по его словам, мечтают о том, чтобы кто-то всегда решал за них проблемы.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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