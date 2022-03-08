В ФРГ призвали ОПЕК повысить объёмы добываемой нефти из-за возможных санкций против РФ
Данная мера стала бы "вкладом в разрядку напряжённости на рынке", считают в немецком Министерстве экономики.
Вице-канцлер, глава Минэкономики Германии Роберт Хабек призвал ОПЕК увеличить объёмы добычи нефти из-за возможной приостановки поставок энергоресурсов из России. Об этом сообщает DPA.
"Это было бы вкладом в разрядку напряжённости на рынке", — сказал Хабек.
Лайф рассказывал, что Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ранее ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с конфликтом на Украине.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Shutterstock