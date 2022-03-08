В ФРГ призвали ОПЕК повысить объёмы добываемой нефти из-за возможных санкций против РФ

"Это было бы вкладом в разрядку напряжённости на рынке", — сказал Хабек.

Лайф рассказывал, что Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ранее ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с конфликтом на Украине.