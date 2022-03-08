Политолог Еремеев назвал условие, при котором Россия выйдет победителем из "Операции Z"
Эксперт отметил, что в первую очередь важно обеспечить безопасность всех жителей РФ, ЛНР и ДНР. Для этого, по его словам, необходимо заставить власти Украины учитывать интересы граждан Донбасса.
Российским военным в ходе "Операции Z" на Украине необходимо выполнить все задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин, тогда Москва выйдет победителем в глазах мировой общественности. Такое мнение в беседе с газетой "Петербургский дневник" выразил политолог Станислав Еремеев.
Эксперт отметил, что в первую очередь важно обеспечить безопасность всех жителей России и Донецкой и Луганской народных республик. Для этого, по его словам, нужно заставить власти Украины учитывать интересы граждан Донбасса. В частности, украинские военные должны перестать бомбить эти территории.
"Кроме того, для защиты граждан уже России необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины, а также добиться нейтрального безъядерного статуса для этой страны. Если все эти задачи будут выполнены, то Россия станет бесспорным победителем в этой спецоперации", — подчеркнул Еремеев.
А ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский назвал страны Запада ответственными за гибель людей на Украине. По словам лидера Незалежной, на протяжении 13 дней Киев слышит обещания, что "вот-вот будет помощь". В частности, речь идёт о поставке боевых самолётов или закрытии воздушного пространства над Украиной.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Мальгавко