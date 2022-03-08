Политолог Еремеев назвал условие, при котором Россия выйдет победителем из "Операции Z"

Эксперт отметил, что в первую очередь важно обеспечить безопасность всех жителей РФ, ЛНР и ДНР. Для этого, по его словам, необходимо заставить власти Украины учитывать интересы граждан Донбасса.

Российским военным в ходе "Операции Z" на Украине необходимо выполнить все задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин, тогда Москва выйдет победителем в глазах мировой общественности. Такое мнение в беседе с газетой "Петербургский дневник" выразил политолог Станислав Еремеев.

Эксперт отметил, что в первую очередь важно обеспечить безопасность всех жителей России и Донецкой и Луганской народных республик. Для этого, по его словам, нужно заставить власти Украины учитывать интересы граждан Донбасса. В частности, украинские военные должны перестать бомбить эти территории.

"Кроме того, для защиты граждан уже России необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины, а также добиться нейтрального безъядерного статуса для этой страны. Если все эти задачи будут выполнены, то Россия станет бесспорным победителем в этой спецоперации", — подчеркнул Еремеев.