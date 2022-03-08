Путин обсудил с премьер-министром Израиля тему Украины
В Кремле уточнили, что лидеры двух стран условились и далее продолжать диалог по теме ситуации в Незалежной и военной спецоперации по защите Донбасса.
По инициативе израильской стороны во вторник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента РФ по итогам переговоров.
В сообщении пресс-службы уточняется, что лидеры двух стран условились и далее продолжать диалог по теме конфликта на Украине и военной "Операции Z".
Напомним, 7 марта власти Израиля проинформировали администрацию США о состоявшихся переговорах премьер-министра страны Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Переговоры российского президента и израильского премьер-министра прошли ранее в Кремле. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Украине.
ТАСС / Евгений Биятов / POOL