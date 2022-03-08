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8 марта, 16:59

Путин обсудил с премьер-министром Израиля тему Украины

В Кремле уточнили, что лидеры двух стран условились и далее продолжать диалог по теме ситуации в Незалежной и военной спецоперации по защите Донбасса.

По инициативе израильской стороны во вторник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента РФ по итогам переговоров.

В сообщении пресс-службы уточняется, что лидеры двух стран условились и далее продолжать диалог по теме конфликта на Украине и военной "Операции Z".

Германия, Китай и Франция поддержат дипломатические усилия по Украине

Германия, Китай и Франция поддержат дипломатические усилия по Украине

Напомним, 7 марта власти Израиля проинформировали администрацию США о состоявшихся переговорах премьер-министра страны Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Переговоры российского президента и израильского премьер-министра прошли ранее в Кремле. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Украине.

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ТАСС / Евгений Биятов / POOL

Ирина Мусина

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