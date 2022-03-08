Путин обсудил с премьер-министром Израиля тему Украины

По инициативе израильской стороны во вторник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента РФ по итогам переговоров.

В сообщении пресс-службы уточняется, что лидеры двух стран условились и далее продолжать диалог по теме конфликта на Украине и военной "Операции Z".