Ferrari приостановила производство автомобилей для России

"Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций", — говорится в заявлении.

Также компания решила выделить миллион евро для помощи жителям Украины, заявил Стефано Боначчини, президент итальянской области Эмилия-Романья, где размещено производство Ferrari. Власти региона начали масштабную кампанию по сбору средств для осуществления гуманитарных проектов, в том числе по приёму беженцев. По словам Боначчини, в ней активно принимают участие граждане, производственные компании и общественные организации.