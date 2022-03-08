Ferrari приостановила производство автомобилей для России
Также компания решила выделить миллион евро для помощи жителям Незалежной. Власти итальянской области Эмилия-Романья, где размещено производство спорткаров, готовы в том числе к приёму беженцев.
Итальянская компания Ferrari, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, приняла решение приостановить производство машин для российского рынка из-за ситуации на Украине.
"Мы продолжаем мониторинг ситуации с соблюдением всех правил, регламентов и санкций", — говорится в заявлении.
Также компания решила выделить миллион евро для помощи жителям Украины, заявил Стефано Боначчини, президент итальянской области Эмилия-Романья, где размещено производство Ferrari. Власти региона начали масштабную кампанию по сбору средств для осуществления гуманитарных проектов, в том числе по приёму беженцев. По словам Боначчини, в ней активно принимают участие граждане, производственные компании и общественные организации.
Ранее Nissan объявил об остановке работы своего завода в Петербурге. Toyota с 4 марта прекратила производство в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. Ford объявил о таком же решении в отношении своей деятельности в России.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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