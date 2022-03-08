Великобритания намерена к концу года прекратить импорт нефти и нефтепродуктов из РФ
Кроме того, Лондон сейчас "изучает возможности для прекращения" поставок российского газа. На сегодняшний день доля покупаемого у Москвы топлива в стране составляет всего 4%.
Великобритания запретит импорт нефти и нефтепродуктов из России уже к концу 2022 года. Об этом заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединённого королевства Квази Квартенг.
"Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Переход даст рынку, компаниям и поставщикам более чем необходимое время для замены российского импорта, на который приходится 8% спроса в Великобритании", — написал Квартенг у себя в Twitter.
Кроме того, министр отметил, что Лондон "изучает возможности для прекращения" импорта российского газа. На сегодняшний день доля российского топлива в стране составляет 4%, добавил он.
Ранее Джо Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. При этом американский лидер отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. Также Лайф писал, что британско-нидерландская организация Shell прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Егор Алеев