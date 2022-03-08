Великобритания намерена к концу года прекратить импорт нефти и нефтепродуктов из РФ

Великобритания запретит импорт нефти и нефтепродуктов из России уже к концу 2022 года. Об этом заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединённого королевства Квази Квартенг.

"Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Переход даст рынку, компаниям и поставщикам более чем необходимое время для замены российского импорта, на который приходится 8% спроса в Великобритании", — написал Квартенг у себя в Twitter.