"Газпром" забронировал на 9 марта часть мощностей прокачки по газопроводу Ямал – Европа
А первые номинации на транзит газа через Украину на среду составляют 109,5 млн кубометров в сутки, что соответствует поставкам по долгосрочному бронированию.
"Газпром" на аукционе 8 марта заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на весь следующий день. Такие данные приводит платформа GSA. Компания будет поставлять 15,6% мощностей с 8:00 мск 9 марта до 8:00 мск 10 марта объёмом 3,7 млн кубометров в час.
Кроме того, "Газпромом" по этому же маршруту также забронирована прокачка 43% мощностей на ночь среды. С 22:00 мск 8 марта до 8:00 мск 9 марта корпорация поставит газ объёмом 3,13 млн кубометров в час.
Первые номинации на прокачку российского газа через территорию Украины на среду составляют 109,5 млн кубометров в сутки, что соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину.
Ранее Лайф писал, что транзит газа через Украину сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома". Накануне вечером компания выкупила мощности в объёме 290 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 млн кубометров, а во вторник утром докупила мощности в том же объёме.
ТАСС / Роман Пименов