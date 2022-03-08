"Газпром" забронировал на 9 марта часть мощностей прокачки по газопроводу Ямал – Европа

"Газпром" на аукционе 8 марта заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на весь следующий день. Такие данные приводит платформа GSA. Компания будет поставлять 15,6% мощностей с 8:00 мск 9 марта до 8:00 мск 10 марта объёмом 3,7 млн кубометров в час.

Кроме того, "Газпромом" по этому же маршруту также забронирована прокачка 43% мощностей на ночь среды. С 22:00 мск 8 марта до 8:00 мск 9 марта корпорация поставит газ объёмом 3,13 млн кубометров в час.

Первые номинации на прокачку российского газа через территорию Украины на среду составляют 109,5 млн кубометров в сутки, что соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину.