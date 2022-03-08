Центробанк не будет проводить торги на Мосбирже 9 марта

Центральный Банк РФ принял решение не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, при этом торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10:00 мск. Об этом регулятор заявил в своём телеграм-канале.

"Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчётами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что режим работы Московской биржи на 10 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск 10 марта.