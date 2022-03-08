Apple разблокировала доступ к презентации новых продуктов для россиян

Компания Apple разблокировала доступ к прямой трансляции презентации своих новых продуктов на YouTube для пользователей из России. В этом убедился корреспондент Лайфа.

Трансляция запланирована на 21:00 по московскому времени. На ней компания может анонсировать новый бюджетный iPhone серии SE с поддержкой 5G и сканером отпечатков пальцев, а также iPad средней ценовой категории.