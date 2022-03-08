Apple разблокировала доступ к презентации новых продуктов для россиян
Мероприятие запланировано на 21:00 по московскому времени. Компания может анонсировать, в частности, новый бюджетный iPhone серии SE с поддержкой 5G и сканером отпечатков пальцев.
Компания Apple разблокировала доступ к прямой трансляции презентации своих новых продуктов на YouTube для пользователей из России. В этом убедился корреспондент Лайфа.
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Трансляция запланирована на 21:00 по московскому времени. На ней компания может анонсировать новый бюджетный iPhone серии SE с поддержкой 5G и сканером отпечатков пальцев, а также iPad средней ценовой категории.
Ранее аналитик Делицын в беседе с Лайфом рассказал, что каждый шаг Apple — это не более чем пиар-ход. Так он прокомментировал блокировку доступа к трансляции презентации. По словам эксперта, даже стандартные ограничения компания предпочитает вводить ярко, не как все, чтобы извлечь из этого некоторую выгоду.
Напомним, в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции и ограничения в отношении РФ. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
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