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8 марта, 18:12

Путин поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья

Отмечается, что такая мера не коснётся объектов, которые граждане перевозят для личных нужд. Кабмин должен в двухдневный срок определить страны, которых коснётся запрет.

Путин поручил в 2022 году обеспечить запрет на вывоз и (или) ввоз в Россию продукции и сырья по перечням, которые определяются кабмином. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю обеспечить до 31 декабря 2022 года запрет на вывоз за пределы РФ и (или) ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством РФ", — говорится в тексте документа.

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Отмечается, что такая мера не будет применяться в отношении продукции или сырья, которые граждане ввозят или вывозят для личных нужд. Кроме того, кабмин должен в двухдневный срок определить список стран, подпадающих под ограничения.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был принят Госдумой 4 марта. Инициатива призвана защитить национальные интересы России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Биятов

Варвара Романова

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