Путин поручил ограничить экспорт некоторой продукции и сырья

Путин поручил в 2022 году обеспечить запрет на вывоз и (или) ввоз в Россию продукции и сырья по перечням, которые определяются кабмином. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю обеспечить до 31 декабря 2022 года запрет на вывоз за пределы РФ и (или) ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством РФ", — говорится в тексте документа.

Отмечается, что такая мера не будет применяться в отношении продукции или сырья, которые граждане ввозят или вывозят для личных нужд. Кроме того, кабмин должен в двухдневный срок определить список стран, подпадающих под ограничения.