L'Oreal приостанавливает работу в России
Такое решение принято компанией в связи с осуждением военной "Операции Z" на Украине. Отмечается, что организация также приостановит свои промышленные и коммерческие инвестиции в РФ.
Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal заявляет, что временно закроет все свои точки продаж и онлайн-магазины в России, сообщает агентство Reuters.
Такое решение принято компанией в связи с осуждением российской военной "Операции Z" на Украине. Отмечается, что L'Oreal также приостановит свои промышленные и коммерческие инвестиции в РФ.
Ранее Лайф писал, что "Лента" ввела ограничение на продажу ряда товаров, в числе которых и косметика. В компании отметили, что это вынужденная мера, которая направлена на "снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объёмов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам".
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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