L'Oreal приостанавливает работу в России

Такое решение принято компанией в связи с осуждением военной "Операции Z" на Украине. Отмечается, что организация также приостановит свои промышленные и коммерческие инвестиции в РФ.

Французская парфюмерно-косметическая компания L'Oreal заявляет, что временно закроет все свои точки продаж и онлайн-магазины в России, сообщает агентство Reuters.

Такое решение принято компанией в связи с осуждением российской военной "Операции Z" на Украине. Отмечается, что L'Oreal также приостановит свои промышленные и коммерческие инвестиции в РФ.