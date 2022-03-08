Министры обороны стран НАТО проведут заседание 16 марта

Министры обороны государств – членов НАТО проведут 16 марта внеочередное заседание Североатлантического совета в формате видеоконференции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО.

"Внеплановая встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдёт в среду, 16 марта. Министры проведут переговоры в формате защищённой телеконференции", — сообщается в ведомстве.

На данный момент тема встречи не объявлена.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО должны гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за её пределы. Альянс усилил присутствие на восточной стороне своей территории: 130 самолётов, более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.