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8 марта, 18:29

Министры обороны стран НАТО проведут заседание 16 марта

Отмечается, что оно пройдёт в формате защищённой видеоконференции. На данный момент тема встречи не объявлена.

Министры обороны государств – членов НАТО проведут 16 марта внеочередное заседание Североатлантического совета в формате видеоконференции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО.

"Внеплановая встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдёт в среду, 16 марта. Министры проведут переговоры в формате защищённой телеконференции", — сообщается в ведомстве.

Во Франции задумались о выходе из НАТО на фоне ситуации на Украине

Во Франции задумались о выходе из НАТО на фоне ситуации на Украине

На данный момент тема встречи не объявлена.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО должны гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за её пределы. Альянс усилил присутствие на восточной стороне своей территории: 130 самолётов, более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.

А МИД КНР отметил, что действия США по расширению НАТО сыграли большую роль в кризисе на Украине. Китай считает, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счёт безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена путём расширения военных блоков.

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ТАСС / Stefan Puchner / picture alliance

Никита Осипов

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