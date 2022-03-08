Министры обороны стран НАТО проведут заседание 16 марта
Отмечается, что оно пройдёт в формате защищённой видеоконференции. На данный момент тема встречи не объявлена.
Министры обороны государств – членов НАТО проведут 16 марта внеочередное заседание Североатлантического совета в формате видеоконференции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО.
"Внеплановая встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдёт в среду, 16 марта. Министры проведут переговоры в формате защищённой телеконференции", — сообщается в ведомстве.
На данный момент тема встречи не объявлена.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО должны гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за её пределы. Альянс усилил присутствие на восточной стороне своей территории: 130 самолётов, более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.
А МИД КНР отметил, что действия США по расширению НАТО сыграли большую роль в кризисе на Украине. Китай считает, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счёт безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена путём расширения военных блоков.
ТАСС / Stefan Puchner / picture alliance