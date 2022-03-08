Во Франции задумались о выходе из НАТО на фоне ситуации на Украине
Один из французских политиков считает, что нельзя нарушать данное ранее РФ обещание, что конец Варшавского договора и советского блока не приведёт к тому, что НАТО окажется у границы России.
Украинский конфликт заставляет французов всё чаще задумываться о выходе из Североатлантического альянса. Так, например, лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал альянс бесполезным и считает, что страна вполне может его покинуть.
"Я за выход из НАТО. Необходима деэскалация", — написал политик в "Твиттере".
Также в эфире радио France Inter Меланшон заявил, что выход из НАТО позволит Франции "не втягиваться в военные авантюры североамериканцев". Он также подчеркнул, что "не согласен с тем, чтобы предать данное российским лидерам слово — когда им сказали, что конец Варшавского договора и советского блока не приведёт к тому, что НАТО окажется у границы России".
С предложением покинуть НАТО выступил ранее и политический журналист, кандидат от ультраправых Эрик Земмур. А в начале февраля нынешнего года кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что, если она станет президентом, Франция выйдет из альянса.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил страны НАТО в конфликте на Украине. По мнению политика, члены альянса должны заняться деэскалацией ситуации.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Лайф следит за развитием событий.
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