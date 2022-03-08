Во Франции задумались о выходе из НАТО на фоне ситуации на Украине

Один из французских политиков считает, что нельзя нарушать данное ранее РФ обещание, что конец Варшавского договора и советского блока не приведёт к тому, что НАТО окажется у границы России.

Украинский конфликт заставляет французов всё чаще задумываться о выходе из Североатлантического альянса. Так, например, лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон назвал альянс бесполезным и считает, что страна вполне может его покинуть.

"Я за выход из НАТО. Необходима деэскалация", — написал политик в "Твиттере".

Также в эфире радио France Inter Меланшон заявил, что выход из НАТО позволит Франции "не втягиваться в военные авантюры североамериканцев". Он также подчеркнул, что "не согласен с тем, чтобы предать данное российским лидерам слово — когда им сказали, что конец Варшавского договора и советского блока не приведёт к тому, что НАТО окажется у границы России".

С предложением покинуть НАТО выступил ранее и политический журналист, кандидат от ультраправых Эрик Земмур. А в начале февраля нынешнего года кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что, если она станет президентом, Франция выйдет из альянса.