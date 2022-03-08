Фетисов: Массовый отъезд иностранных игроков из КХЛ даёт возможность переформатироваться

Массовый отъезд иностранных игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) даёт возможность переформатироваться. Об этом заявил депутат Госдумы, советский и российский хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов в беседе с порталом kp.ru.

"Командные взаимодействия разрушились во время плей-офф, да. Но, наверное, это не самое главное. В этой ситуации у нас есть возможность переформатироваться", — сказал он.

Фетисов отметил, что предстоит корректировка финансовых возможностей, о чём руководство КХЛ задумается уже сегодня. Теперь же благодаря принципу равных возможностей клубы смогут определить лучших игроков и тренеров, "не перекупая их, а формируя команды". На освободившиеся места следует определить молодых, считает тренер.

По его мнению, массовый отъезд иностранных легионеров не должен повлиять на спортивную составляющую, ведь было время, когда российских хоккей развивался без них. А когда была возможность выбраться на международный уровень, наши клубы показали положительный результат. Тогда получилось найти свой непобедимый хоккей, и он был таковым, пока не произошла интеграция. Раньше была возможность привлекать детей, но сегодня этот вид спорта стал дорогим. Поэтому младшее поколение получится научить играть в хоккей при поддержке государства. "Это может быть хорошим прорывом, когда всё закончится", — добавил Фетисов.

"Спорт без политики? Ни в хартии Международного олимпийского комитета, ни в уставах других федераций политических аспектов нет. <...> Спорт является мостом к взаимопониманию даже в сложнейших мировых ситуациях, и сейчас этот принцип попирается", — отметил тренер.