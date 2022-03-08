Фетисов: Массовый отъезд иностранных игроков из КХЛ даёт возможность переформатироваться
Депутат Госдумы также считает, что такие изменения не должны отразиться на спортивной составляющей. Благодаря принципу равных возможностей клубы определят лучших игроков и тренеров, формируя команды.
Массовый отъезд иностранных игроков из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) даёт возможность переформатироваться. Об этом заявил депутат Госдумы, советский и российский хоккеист, тренер Вячеслав Фетисов в беседе с порталом kp.ru.
"Командные взаимодействия разрушились во время плей-офф, да. Но, наверное, это не самое главное. В этой ситуации у нас есть возможность переформатироваться", — сказал он.
Фетисов отметил, что предстоит корректировка финансовых возможностей, о чём руководство КХЛ задумается уже сегодня. Теперь же благодаря принципу равных возможностей клубы смогут определить лучших игроков и тренеров, "не перекупая их, а формируя команды". На освободившиеся места следует определить молодых, считает тренер.
По его мнению, массовый отъезд иностранных легионеров не должен повлиять на спортивную составляющую, ведь было время, когда российских хоккей развивался без них. А когда была возможность выбраться на международный уровень, наши клубы показали положительный результат. Тогда получилось найти свой непобедимый хоккей, и он был таковым, пока не произошла интеграция. Раньше была возможность привлекать детей, но сегодня этот вид спорта стал дорогим. Поэтому младшее поколение получится научить играть в хоккей при поддержке государства.
"Это может быть хорошим прорывом, когда всё закончится", — добавил Фетисов.
"Спорт без политики? Ни в хартии Международного олимпийского комитета, ни в уставах других федераций политических аспектов нет. <...> Спорт является мостом к взаимопониманию даже в сложнейших мировых ситуациях, и сейчас этот принцип попирается", — отметил тренер.
По мнению Фетисова, рано или поздно спорт в нормальном виде вернётся. Иначе придётся закрыть "эту лавочку". В вопросе о том, что Россия лишилась возможности выступать на мировой арене, следует задуматься о хоккеистах, которые пострадали. Необходимо развивать внутренний чемпионат, чтобы спортсмены могли играть.
"Мы говорим про людей, которые мечтают, стараются стать лучшими, попасть на чемпионат мира. Такой возможности их пока лишили", — заключил Фетисов.
Ранее Лайф сообщал, что из уфимского "Салавата Юлаева" ушли все легионеры. Команду покинули датский защитник Филип Ларсен, а также финны Юха Метсола, Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен и Маркус Гранлунд. С новосибирской "Сибирью" расстались финны Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Контракты с ЦСКА расторгли шведские нападающие Йоаким Нордстрём и Лукас Уоллмарк.
ТАСС / Михаил Метцель