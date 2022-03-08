Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent до $105,22 за баррель в 2022 году

Стоимость нефти марки Brent в 2022 году вырастет на 28% — с $82,87 до $105,22 за баррель. Такой прогноз на фоне спецоперации России на Украине даёт Минэнерго США, сказано в отчёте Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Отмечается, что котировки нефти Brent резко выросли в первую неделю марта на фоне начала спецоперации России на Украине и последующих антироссийских санкций, которые вызвали значительные опасения по поводу перебоев с поставками нефти. Во втором квартале 2022 года, по оценкам ведомства, цена нефти окажется на уровне $116 за баррель, а во второй половине года — $102 за баррель. В 2023 году нефтяные котировки могут упасть до $89 за баррель, допускают в министерстве.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $101,17 за баррель в 2022 году и $84,98 за баррель в 2023 году.

Минэнерго США также повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2022 году на 30 тысяч баррелей — до 12 миллионов баррелей в сутки. Ожидаемые объёмы добычи в 2023 году выросли на 400 тысяч баррелей — до 13 миллионов баррелей в сутки, что может стать абсолютным рекордом по уровню добычи нефти в США.