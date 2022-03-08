Политолог Ярошенко: Иллюзии Зеленского об интересах Запада улетучились

Эксперт также отметил, что Россия хочет заниматься своими делами и развивать свои территории, но Европа всегда пытается преподнести РФ как угрозу.

Украина была и остаётся лишь разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада против России, но не наоборот. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

"У Зеленского и украинского народа улетучиваются иллюзии, что Западу до них вообще есть дело", — отметил эксперт.

Ярошенко уточнил, что Россия хочет заниматься своими делами и развивать свои территории, но коллективный Запад всегда пытается преподнести РФ как угрозу.

"Во всех документах и доктринах они пишут, что Россию надо сдерживать. На самом деле их логика понятна, потому что Россия в силу своих географических, культурных, исторических особенностей обладает очень значительным потенциалом. Только любой серьёзный потенциал для своего раскрытия требует некоторого количества времени", — резюмировал политолог.