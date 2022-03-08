Политолог Ярошенко: Иллюзии Зеленского об интересах Запада улетучились
Эксперт также отметил, что Россия хочет заниматься своими делами и развивать свои территории, но Европа всегда пытается преподнести РФ как угрозу.
Украина была и остаётся лишь разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада против России, но не наоборот. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
"У Зеленского и украинского народа улетучиваются иллюзии, что Западу до них вообще есть дело", — отметил эксперт.
Ярошенко уточнил, что Россия хочет заниматься своими делами и развивать свои территории, но коллективный Запад всегда пытается преподнести РФ как угрозу.
"Во всех документах и доктринах они пишут, что Россию надо сдерживать. На самом деле их логика понятна, потому что Россия в силу своих географических, культурных, исторических особенностей обладает очень значительным потенциалом. Только любой серьёзный потенциал для своего раскрытия требует некоторого количества времени", — резюмировал политолог.
Ранее МИД КНР отметил, что действия США по расширению НАТО сыграли большую роль в кризисе на Украине. Китай считает, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счёт безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена путём расширения военных блоков.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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