Lamborghini вслед за Ferrari прекратила работу в России

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini вслед за Ferrari объявил о приостановке предпринимательской деятельности на рынке России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте компании.

"В свете нынешней ситуации бизнес с Россией приостановлен", — говорится в сообщении.