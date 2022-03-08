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8 марта, 18:48

Lamborghini вслед за Ferrari прекратила работу в России

Для поддержки жертв вооружённого конфликта на Украине итальянский производитель суперкаров также начал собирать средства в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini вслед за Ferrari объявил о приостановке предпринимательской деятельности на рынке России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте компании.

"В свете нынешней ситуации бизнес с Россией приостановлен", — говорится в сообщении.

Ferrari приостановила производство автомобилей для России

Ferrari приостановила производство автомобилей для России

В компании отметили, что глубоко опечалены происходящим на Украине. Для поддержки жертв вооружённого конфликта Lamborghini также начала сбор средств в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее Nissan объявил об остановке работы своего завода в Петербурге. Toyota с 4 марта прекратила производство в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. Ford Renault и Hyundai объявил о таком же решении в отношении своей деятельности в России.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Flickr / JCo Photography

Наталья Исакова

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