Lamborghini вслед за Ferrari прекратила работу в России
Для поддержки жертв вооружённого конфликта на Украине итальянский производитель суперкаров также начал собирать средства в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Итальянский производитель суперкаров Lamborghini вслед за Ferrari объявил о приостановке предпринимательской деятельности на рынке России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте компании.
"В свете нынешней ситуации бизнес с Россией приостановлен", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что глубоко опечалены происходящим на Украине. Для поддержки жертв вооружённого конфликта Lamborghini также начала сбор средств в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Ранее Nissan объявил об остановке работы своего завода в Петербурге. Toyota с 4 марта прекратила производство в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. Ford Renault и Hyundai объявил о таком же решении в отношении своей деятельности в России.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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