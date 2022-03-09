Нуланд заявила о намерении США отговорить Китай от нейтралитета по Украине

В США уверены, что такая позиция невыгодна Пекину. Как отметила заместитель американского госсекретаря, этот конфликт повышает цены на энергоносители во всём мире.

Западные страны предпринимают попытки убедить Китай, что нейтралитет не является для него лучшим вариантом в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Китай любит говорить, что он нейтрален в этом конфликте. Мы считаем, что это обязанность всех нас, и наше руководство, безусловно, участвует в этом, как и многие наши союзники и партнёры", — заявила Нуланд.

Она отметила, что такой риторики придерживаются канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам Нуланд, они пытались убедить власти КНР в том, что военная операция РФ на Украине является нарушением международного гуманитарного права. Она призвала Пекин "добиваться гуманитарных коридоров" на Украине и "думать о своих собственных стратегических и экономических интересах". Нуланд подчёркивает, что конфликт на Украине повышает цены на энергоносители во всём мире.

"Мы хотим, чтобы Китай использовал своё влияние на Россию", — сказала Нуланд.​​​​​