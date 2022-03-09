Нуланд заявила о намерении США отговорить Китай от нейтралитета по Украине
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / АР
В США уверены, что такая позиция невыгодна Пекину. Как отметила заместитель американского госсекретаря, этот конфликт повышает цены на энергоносители во всём мире.
Западные страны предпринимают попытки убедить Китай, что нейтралитет не является для него лучшим вариантом в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
"Китай любит говорить, что он нейтрален в этом конфликте. Мы считаем, что это обязанность всех нас, и наше руководство, безусловно, участвует в этом, как и многие наши союзники и партнёры", — заявила Нуланд.
Она отметила, что такой риторики придерживаются канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам Нуланд, они пытались убедить власти КНР в том, что военная операция РФ на Украине является нарушением международного гуманитарного права. Она призвала Пекин "добиваться гуманитарных коридоров" на Украине и "думать о своих собственных стратегических и экономических интересах". Нуланд подчёркивает, что конфликт на Украине повышает цены на энергоносители во всём мире.
"Мы хотим, чтобы Китай использовал своё влияние на Россию", — сказала Нуланд.
Как рассказывал Лайф, ранее политолог Никита Мендкович заявил, что Китай не поддастся "санкционной удавке" США. По его мнению, Вашингтон будет навязывать Пекину и другим странам свои ценности, своё отношение к России под угрозой тех или иных ограничений, что приведёт к расколу мира на полюса.
Китай является одной из стран, которые не стали осуждать проведение Россией "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость построения европейской безопасности вместе с Россией, а не против неё и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Позже представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям против Москвы. Кроме того, глава МИД КНР Ван И заявил о необходимости холодной головы при решении кризиса на Украине.