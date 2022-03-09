В Санкт-Петербурге жильцов дома эвакуировали из-за частичного обрушения
Перекрытия дома рухнули в подвал. К зданию подогнали автобус для обогрева эвакуированных жильцов. На месте ЧП работают экстренные службы.
Обрушение дома на Чкаловском проспекте в Санкт-Петербурге. Фото © LiFE
В подвале дома на улице Чкаловской в Санкт-Петербурге обрушилось перекрытие. По данным Лайфа, произошло обрушение в подвал. Была объявлена эвакуация.
Жителей дома временно разместили в ближайшей школе, где они смогут дожидаться результатов проверки. Также к дому был направлен автобус для обогрева людей.
Обрушение случилось в магазине на первом этаже шестиэтажного дома. Перекрытие упало в подвал на площади 25 квадратных метров, стена отошла на полметра от оси. Как уточняют в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, было эвакуировано девять человек, никто из них не пострадал.
А ранее Лайф рассказывал, что в спортивной школе Амурской области обрушился потолок. Трещину там увидели давно, администрация закрыла помещение, однако ремонт сделать так и не успела.
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