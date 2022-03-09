В Санкт-Петербурге жильцов дома эвакуировали из-за частичного обрушения

Обрушение дома на Чкаловском проспекте в Санкт-Петербурге. Фото © LiFE

В подвале дома на улице Чкаловской в Санкт-Петербурге обрушилось перекрытие. По данным Лайфа, произошло обрушение в подвал. Была объявлена эвакуация.

Жителей дома временно разместили в ближайшей школе, где они смогут дожидаться результатов проверки. Также к дому был направлен автобус для обогрева людей.

Обрушение случилось в магазине на первом этаже шестиэтажного дома. Перекрытие упало в подвал на площади 25 квадратных метров, стена отошла на полметра от оси. Как уточняют в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, было эвакуировано девять человек, никто из них не пострадал.