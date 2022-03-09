Зеленский призвал "садиться за стол переговоров"

В очередном видеообращении украинский лидер заявил, что надо проводить "честный и предметный" разговор "в интересах людей".

Новое видеообращение с призывом к переговорам по урегулированию ситуации на Украине опубликовал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Войну надо заканчивать, надо садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей", — сказал Зеленский на видео, размещённом в его Telegram-канале.

Вместе с тем он поблагодарил США за решение запретить импорт нефти и нефтепродуктов из России.