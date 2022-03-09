Зеленский призвал "садиться за стол переговоров"
В очередном видеообращении украинский лидер заявил, что надо проводить "честный и предметный" разговор "в интересах людей".
Новое видеообращение с призывом к переговорам по урегулированию ситуации на Украине опубликовал украинский лидер Владимир Зеленский.
"Войну надо заканчивать, надо садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей", — сказал Зеленский на видео, размещённом в его Telegram-канале.
Вместе с тем он поблагодарил США за решение запретить импорт нефти и нефтепродуктов из России.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.
Как сообщал ранее Лайф, политолог Ярошенко заявил, что иллюзии Зеленского об интересах Запада улетучились. Эксперт также отметил, что Россия хочет заниматься своими делами и развивать свои территории, но Европа всегда пытается преподнести РФ как угрозу. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео © Telegram-канал / Владимир Зеленский