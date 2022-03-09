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Регион
Опубликовано 8 марта 2022, 23:09
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Зеленский призвал "садиться за стол переговоров"

В очередном видеообращении украинский лидер заявил, что надо проводить "честный и предметный" разговор "в интересах людей".

Новое видеообращение с призывом к переговорам по урегулированию ситуации на Украине опубликовал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Войну надо заканчивать, надо садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей", — сказал Зеленский на видео, размещённом в его Telegram-канале.

Вместе с тем он поблагодарил США за решение запретить импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. В этот раз делегация Киева прилетела на встречу на натовских вертолётах.

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Как сообщал ранее Лайф, политолог Ярошенко заявил, что иллюзии Зеленского об интересах Запада улетучились. Эксперт также отметил, что Россия хочет заниматься своими делами и развивать свои территории, но Европа всегда пытается преподнести РФ как угрозу. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр из видео © Telegram-канал / Владимир Зеленский

Арина Родионова
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