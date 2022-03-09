Пентагон не оценил идею Польши вовлечь НАТО в передачу МиГ-29 Украине
В Минобороны США считают, что такая схема "создаст серьёзные обеспокоенности для всего альянса". Варшава же не готова решиться на самостоятельную отправку боевых машин Киеву.
Пентагон не считает разумным предложение Польши передать её истребители МиГ-29 Украине через натовскую базу Рамштайн в Германии. В ведомстве считают, что такая схема "создаёт сложности". Об этом заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.
"Мы продолжим консультации с Польшей и нашими союзниками по НАТО по этой проблеме и о логистических сложностях, которые она представляет, но мы не считаем предложение Польши разумным", — говорится в заявлении Джона Кирби.
Он добавил, что США поддерживают контакт с Польшей по этому вопросу, но решение о передаче польских истребителей Украине — это дело Варшавы. Перспектива вовлечения базы НАТО в Германии в переправку боевой техники Киеву "создаст серьёзные обеспокоенности для всего альянса".
Как сообщал Лайф, ранее власти Польши опровергли информацию о возможных поставках Украине истребителей МиГ-29 и Су-25 взамен на американские F-16. Затем они заявили о готовности передать самолёты в распоряжение США на базе НАТО в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский же на фоне российской военной "Операции Z" продолжает требовать от Запада поставок боевых самолётов или средств противовоздушной обороны. Такое вооружение самой Украины российские войска быстро уничтожают.
ТАСС / Владимир Смирнов