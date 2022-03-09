Пентагон не оценил идею Польши вовлечь НАТО в передачу МиГ-29 Украине

В Минобороны США считают, что такая схема "создаст серьёзные обеспокоенности для всего альянса". Варшава же не готова решиться на самостоятельную отправку боевых машин Киеву.

Пентагон не считает разумным предложение Польши передать её истребители МиГ-29 Украине через натовскую базу Рамштайн в Германии. В ведомстве считают, что такая схема "создаёт сложности". Об этом заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.

"Мы продолжим консультации с Польшей и нашими союзниками по НАТО по этой проблеме и о логистических сложностях, которые она представляет, но мы не считаем предложение Польши разумным", — говорится в заявлении Джона Кирби.

Он добавил, что США поддерживают контакт с Польшей по этому вопросу, но решение о передаче польских истребителей Украине — это дело Варшавы. Перспектива вовлечения базы НАТО в Германии в переправку боевой техники Киеву "создаст серьёзные обеспокоенности для всего альянса".