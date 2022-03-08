Польша заявила о готовности передать свои МиГ-29 в распоряжение США

Власти страны пришли к этому после консультаций между правительством и президентом. Самолёты могут перебросить безвозмездно на базу Рамштайн в Германии.

Власти Польши заявили о готовности передать свои самолёты МиГ-29 в распоряжение США. Об этом заявил во вторник польский МИД. Отмечается, что передача будет происходить на безвозмездной основе. Для этого Варшава готова направить самолёты на базу Рамштайн в Германии.

"Власти Польши после консультаций президента и правительства республики готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои самолёты МиГ-29 на базу в Рамштайн и передать их в распоряжение Правительства США", — говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

Подчёркивается, что Польша не готова самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29. По словам премьера страны Матеуша Моравецкого, для этого требуется решение НАТО.

"Решения о поставках наступательного вооружения должны приниматься в НАТО единогласно. Поэтому, по сути, мы готовы передать часть наших истребителей в Рамштайн. Но мы не готовы к каким-либо самостоятельным шагам, потому что мы не являемся стороной этого конфликта", — сказал Моравецкий.