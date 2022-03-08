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8 марта, 19:54

Польша заявила о готовности передать свои МиГ-29 в распоряжение США

Власти страны пришли к этому после консультаций между правительством и президентом. Самолёты могут перебросить безвозмездно на базу Рамштайн в Германии.

<p>Фото © Wikimedia \ <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Polish_Air_Force_Mikoyan-Gurevich_MiG-29A_(9-12A)_Lofting-1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Chris Lofting</a></p>

Фото © Wikimedia \ Chris Lofting

Власти Польши заявили о готовности передать свои самолёты МиГ-29 в распоряжение США. Об этом заявил во вторник польский МИД. Оотмечается, что передача будет происходить на безвозмездной основе. Для этого Варшава готова направить самолёты на базу Рамштайн в Германию.

"Власти Польши после консультаций президента и правительства республики готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои самолеты МиГ-29 на базу в Рамштайн и передать их в распоряжение правительства США", — говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

Подчёркивается, что Польша не готова самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29. По словам премьера страны Матеуша Моравецкого, для этого требуется решение НАТО.

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"Решения о поставках наступательного вооружения должны приниматься в НАТО единогласно. Поэтому, по сути, мы готовы передать часть наших истребителей в Рамштайн. Но мы не готовы к каким-либо самостоятельным шагам, потому что мы не являемся стороной этого конфликта", — сказал Моравецкий.

Как сообщал Лайф, ранее власти Польши опровергли информацию о возможных поставках Украине истребителей МиГ-29 и Су-25 взамен на американские F-16.

Артем Порвин

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