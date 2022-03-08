Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Spotify
Но они в этом не одиноки. Большое количество жалоб поступает из США, Германии, Великобритании, Канады, Швеции, Испании и Японии.
В некоторых странах, в том числе России, наблюдаются сбои в работе музыкального интернет-сервиса Spotify. Об этом 8 марта сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Как фиксирует Downdetector, самое большое количество жалоб поступает из США, Германии, Великобритании, Канады, Швеции, Испании и Японии. Сообщившие о неполадках пользователи в первую очередь отмечают проблемы с приложением, сайтом и потоковым аудио. В России 78% пожаловавшихся пользователей испытывают проблемы с авторизацией. В Twitter Spotify сообщает, что компания работает над решением проблемы.
Ранее Лайф сообщал, что 5 марта в работе Telegram произошёл сбой. С проблемами в работе мессенджера, сложностями с подключением к серверу и трудностями с получением сообщений столкнулись жители России, Украины, Белоруссии, а также Молдовы. До этого пользователи вновь сообщают о сбоях в работе Instagram.
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