На бронепоезде из Херсона в Крым эвакуировали почти 250 иностранцев
Бронепоезд, на котором иностранцев эвакуировали из Херсонской области в Крым. Фото © Минобороны РФ
Все они, в том числе 40 детей, доставлены в Армянск. Теперь будет решаться вопрос о скорейшей переправке этих людей на родину.
Бронепоезд Южного военного округа Министерства обороны России эвакуировал иностранных граждан нескольких государств с территории Украины в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
"Сегодня из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей", — говорится в сообщении.
Там добавили, что безопасность доставки людей обеспечил расчёт бронепоезда Южного военного округа. В дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех граждан иностранных государств на родину.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.