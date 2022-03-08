На бронепоезде из Херсона в Крым эвакуировали почти 250 иностранцев

Все они, в том числе 40 детей, доставлены в Армянск. Теперь будет решаться вопрос о скорейшей переправке этих людей на родину.

Бронепоезд Южного военного округа Министерства обороны России эвакуировал иностранных граждан нескольких государств с территории Украины в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"Сегодня из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей", — говорится в сообщении.