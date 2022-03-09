Universal Music сообщила о приостановке работы в России

Сотрудники компании будут продолжать получать зарплату в течение неопределённого времени. Ранее лейбл вместе с Sony и Warner сделал пожертвование в помощь Украине.

Мировой лидер звукозаписывающей отрасли — компания Universal Music — заявляет, что полностью приостанавливает деятельность в России из-за "Операции Z" на Украине.

"Мы поддерживаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии, поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из региона (Украины. — Прим. Лайфа)", — цитирует сообщение Universal Music журнал Variety.

Сообщается также, что сотрудники компании будут продолжать получать зарплату в течение неопределённого времени. Кроме того, говорится, что Universal Music вместе с Sony Music и Warner Music Group сделали пожертвования в помощь Украине. Последние два лейбла о приостановке деятельности в РФ пока не сообщали, но, как пишет издание, подобные релизы ожидаются в течение ближайших суток.

Как следует из отчёта учёных Йельского университета, с 24 февраля деятельность в России прекратило или приостановило более 200 зарубежных компаний.