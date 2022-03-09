Universal Music сообщила о приостановке работы в России
Сотрудники компании будут продолжать получать зарплату в течение неопределённого времени. Ранее лейбл вместе с Sony и Warner сделал пожертвование в помощь Украине.
Мировой лидер звукозаписывающей отрасли — компания Universal Music — заявляет, что полностью приостанавливает деятельность в России из-за "Операции Z" на Украине.
"Мы поддерживаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии, поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из региона (Украины. — Прим. Лайфа)", — цитирует сообщение Universal Music журнал Variety.
Сообщается также, что сотрудники компании будут продолжать получать зарплату в течение неопределённого времени. Кроме того, говорится, что Universal Music вместе с Sony Music и Warner Music Group сделали пожертвования в помощь Украине. Последние два лейбла о приостановке деятельности в РФ пока не сообщали, но, как пишет издание, подобные релизы ожидаются в течение ближайших суток.
Как следует из отчёта учёных Йельского университета, с 24 февраля деятельность в России прекратило или приостановило более 200 зарубежных компаний.
Как сообщал Лайф ранее, за последние сутки о выходе из российского рынка объявили Coca-Cola Company, PepsiCo и Starbucks.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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