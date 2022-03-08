Starbucks сообщает о приостановке своей работы в России

Речь идёт не только о закрытии кофеен, но и о поставке сырья. Таким образом, компания присоединилась к антироссийскому демаршу западных брендов.

Американская компания по продаже кофе Starbucks сообщила о приостановке работы своего бизнеса в России. Об этом говорится в заявлении генерального директора Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном на сайте компании.

"Мы продолжаем следить за развитием событий и сегодня приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов", — говорится в заявлении Джонсона.