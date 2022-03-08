НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 марта, 20:18

Starbucks сообщает о приостановке своей работы в России

Речь идёт не только о закрытии кофеен, но и о поставке сырья. Таким образом, компания присоединилась к антироссийскому демаршу западных брендов.

Американская компания по продаже кофе Starbucks сообщила о приостановке работы своего бизнеса в России. Об этом говорится в заявлении генерального директора Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном на сайте компании.

"Мы продолжаем следить за развитием событий и сегодня приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов", говорится в заявлении Джонсона.

При этом глава компании не сообщил о сроках прекращения её работы в России. Лишь отмечается, что кофейни будут закрыты временно.

Производитель шин Continental приостанавливает работу в России

Производитель шин Continental приостанавливает работу в России

Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" на демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.

Обложка ©

Pexels

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1