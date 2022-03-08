Starbucks сообщает о приостановке своей работы в России
Речь идёт не только о закрытии кофеен, но и о поставке сырья. Таким образом, компания присоединилась к антироссийскому демаршу западных брендов.
Американская компания по продаже кофе Starbucks сообщила о приостановке работы своего бизнеса в России. Об этом говорится в заявлении генерального директора Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном на сайте компании.
"Мы продолжаем следить за развитием событий и сегодня приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов", — говорится в заявлении Джонсона.
При этом глава компании не сообщил о сроках прекращения её работы в России. Лишь отмечается, что кофейни будут закрыты временно.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" на демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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