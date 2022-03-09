В ЛНР сообщили, что вопрос обмена пленными между Украиной и республикой остаётся в работе

Представитель ЛНР Кобцева отметила, что правительство Незалежной потеряло контроль над своими вооружёнными формированиями и в решении проблемы обмена фактически нет продвижений.

Вопрос по поводу обмена военнопленными между Украиной и Луганской Народной Республикой остаётся в работе. Об этом заявила представитель ЛНР Ольга Кобцева.

"Дело в том, что Правительство Украины потеряло контроль над своими вооружёнными формированиями и работы в этом направлении (передаче военнопленных. — Прим. Лайфа) фактически не ведётся никакой. Поэтому вопрос освобождения пленных, он остаётся, скажем так, в работе", — сообщила Кобцева в эфире телеканала "Россия 24".