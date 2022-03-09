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Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 09:58

В ЛНР сообщили, что вопрос обмена пленными между Украиной и республикой остаётся в работе

Представитель ЛНР Кобцева отметила, что правительство Незалежной потеряло контроль над своими вооружёнными формированиями и в решении проблемы обмена фактически нет продвижений.

Вопрос по поводу обмена военнопленными между Украиной и Луганской Народной Республикой остаётся в работе. Об этом заявила представитель ЛНР Ольга Кобцева.

"Дело в том, что Правительство Украины потеряло контроль над своими вооружёнными формированиями и работы в этом направлении (передаче военнопленных. — Прим. Лайфа) фактически не ведётся никакой. Поэтому вопрос освобождения пленных, он остаётся, скажем так, в работе", — сообщила Кобцева в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее военнопленные ВСУ рассказали, как устанавливали "Грады" в жилых районах Донбасса. По их словам, встретив колонну российских танков, они вступили с солдатами в переговоры и приняли решение сдаться. Затем передали ВС РФ машины с вооружением.

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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