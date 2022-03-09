Пушилин заявил, что гуманитарные коридоры на Украине работают неполноценно
Кроме того, как отметил глава ДНР, в Мариуполе нет ни электроэнергии, ни воды, ни газа, также не осуществляется подвоз продуктов. Сейчас, по его словам, освобождено 74 населённых пункта республики.
Гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Украины не работают полноценно нигде. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Несмотря на договорённости, которые достигались в рамках переговоров по открытию гуманитарных коридоров, они не работают полноценно нигде", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Кроме того, как отметил глава ДНР, в Мариуполе до сих пор нет ни электроэнергии, ни воды, ни газа, также не осуществляется подвоз продуктов. На данный момент, по его словам, уже освобождено 74 населённых пункта, что составляет чуть больше 50% территории республики.
Ранее Минобороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс. В документе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединённых сил. Также официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Бобылев