Пушилин заявил, что гуманитарные коридоры на Украине работают неполноценно

"Несмотря на договорённости, которые достигались в рамках переговоров по открытию гуманитарных коридоров, они не работают полноценно нигде", — сказал Пушилин в эфире Первого канала .

Кроме того, как отметил глава ДНР, в Мариуполе до сих пор нет ни электроэнергии, ни воды, ни газа, также не осуществляется подвоз продуктов. На данный момент, по его словам, уже освобождено 74 населённых пункта, что составляет чуть больше 50% территории республики.