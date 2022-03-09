Пушилин заявил, что гуманитарные коридоры на Украине работают неполноценно

Кроме того, как отметил глава ДНР, в Мариуполе нет ни электроэнергии, ни воды, ни газа, также не осуществляется подвоз продуктов. Сейчас, по его словам, освобождено 74 населённых пункта республики.

Гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей Украины не работают полноценно нигде. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Несмотря на договорённости, которые достигались в рамках переговоров по открытию гуманитарных коридоров, они не работают полноценно нигде", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.