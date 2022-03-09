Минобороны: "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР

Ударные группировки войск Незалежной должны были напасть на Донбасс в марте 2022 года. Ранее МО РФ опубликовало секретный приказ о подготовке Киевом подобных планов.

Проводимая на Украине "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Незалежной на Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.