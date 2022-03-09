Минобороны: "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР
Ударные группировки войск Незалежной должны были напасть на Донбасс в марте 2022 года. Ранее МО РФ опубликовало секретный приказ о подготовке Киевом подобных планов.
Проводимая на Украине "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Незалежной на Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооружённых сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года", — сказал он.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Алексей Коновалов