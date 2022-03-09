ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 марта 2022, 06:24
6942

Минобороны: "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР

Ударные группировки войск Незалежной должны были напасть на Донбасс в марте 2022 года. Ранее МО РФ опубликовало секретный приказ о подготовке Киевом подобных планов.

Проводимая на Украине "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Незалежной на Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооружённых сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года", — сказал он.

МО РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс
МО РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

BannerImage

ТАСС / Алексей Коновалов

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar