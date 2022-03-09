НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 марта, 06:24

Минобороны: "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР

Ударные группировки войск Незалежной должны были напасть на Донбасс в марте 2022 года. Ранее МО РФ опубликовало секретный приказ о подготовке Киевом подобных планов.

Проводимая на Украине "Операция Z" сорвала широкомасштабное наступление Незалежной на Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооружённых сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года", — сказал он.

МО РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс

МО РФ опубликовало оригинал секретного приказа о подготовке Киевом наступления на Донбасс

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1