Захарова: Россия исходит из того, что переговоры Лаврова и Кулебы состоятся

Инициатором встречи являлась Турция, которая и организует мероприятие, в ходе которого должны состояться переговоры внешнедипломатических ведомств, напомнила дипломат.

Москва исходит из того, что переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы состоятся на полях дипломатического форума в Анталье, ведь ранее Киев подтвердил их. Об этом заявила официальный представитель российского внешнедипломатического ведомства Мария Захарова.

"Они должны состояться завтра. Исходим из того, что, раз их подтвердила украинская сторона, они состоятся", — сказала она.