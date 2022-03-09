Захарова: Россия исходит из того, что переговоры Лаврова и Кулебы состоятся
Мария Захарова. Обложка © Instagram / mzakharovamid
Инициатором встречи являлась Турция, которая и организует мероприятие, в ходе которого должны состояться переговоры внешнедипломатических ведомств, напомнила дипломат.
Москва исходит из того, что переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы состоятся на полях дипломатического форума в Анталье, ведь ранее Киев подтвердил их. Об этом заявила официальный представитель российского внешнедипломатического ведомства Мария Захарова.
"Они должны состояться завтра. Исходим из того, что, раз их подтвердила украинская сторона, они состоятся", — сказала она.
Дипломат заметила, что инициатором встречи являлась Турция, организующая мероприятие, на полях которого пройдут переговоры.
Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.